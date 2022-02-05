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Бойовики з початку доби чотири рази порушували "тишу" на Донбасі

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Донбас, Субота 05 лютого 2022 18:28
Бойовики з початку доби чотири рази порушували "тишу" на Донбасі Фото: окупанти порушують "тишу" на Донбасі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитро Левицький

Проросійські бойовики з початку доби чотири рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. До сьогодні на Донбасі дві доби зберігалася "тиша".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.

Так, окупанти за допомогою безпілотника обстріляли Павлопіль, а у бік населеного пункту Піски найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Пищевика позиції підрозділів Об'єднаних сил двічі потрапляли під ворожий обстріл. Там проросійські бойовики застосовували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - задовільний", - додали у штабі ООС.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про наслідки обстрілу Павлополя.

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