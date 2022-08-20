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Обстріл гуртожитку в Харкові: особи майже половини жертв ще не встановили

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Харків, Субота 20 серпня 2022 20:26
Обстріл гуртожитку в Харкові: особи майже половини жертв ще не встановили Фото: особи майже половини жертв обстрілу гуртожитку в Харкові не встановлені (dsns_telegram)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці не встановили особи восьми загиблих в результаті обстрілу гуртожитку в Салтівському районі Харкова 17 серпня. Всього відомо про 18 жертв російської атаки.

Про це повідомив прес-секретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко в коментарі РБК-Україна.

Він зазначив, що огляд місця обстрілу гуртожитку по вулиці Ахієзерів на сьогодні закінчений. Протягом дня фахівці знайшли тіла трьох загиблих. Завтра огляд продовжиться.

Чубенко повідомив, що правоохоронці сьогодні знайшли тіло 34-річного вчителя праці зі школи, що знаходиться поряд. Також під завалами був виявлений труп 39-річної жінки зі Львова. Ще одне тіло не змогли розпізнати, оскільки у нього був сильно пошкоджений тулуб.

"Вчорашній обгорілий труп не впізнали, всього у нас на сьогодні не розпізнано 8 трупів", - сказав він.

Нагадаємо, увечері 17 серпня росіяни обстріляли гуртожиток у Салтівському районі Харкова. Пізніше стало відомо, що серед постраждалих є люди з порушеннями слуху.

Сьогодні окупанти знову завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі Харкова та передмістя.

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