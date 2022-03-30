Обстріл Ніжина окупантами: є загиблий, ще шестеро постраждалі, серед яких - дитина

"Після вчорашніх обстрілів міста постраждало 6 мирних громадян, з них 1 дитина, одна людина, на жаль, померла. Пошкоджено 10 приватних будинків, три зруйновано, також є пошкодження автомобілів та гаражів", - написав Кодола.

Він також додав, що за межами міста є пошкодження мережі електроживлення, дві вулиці залишаються без світла.

Нагадаємо, сьогодні голова Чернігівської ОДА розповів, як російські війська продемонстрували "зменшення активності" на Чернігівському напрямку.

Зокрема, ворог всю ніч обстрілював Чернігів, а також атакував Ніжин, зокрема, з авіації.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 35 днів. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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