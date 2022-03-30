RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл Ніжина окупантами: є загиблий, ще шестеро постраждалі, серед яких - дитина

Фото: внаслідок обстрілу Ніжина загинула людина, а ще шестеро поранені (suspilne.media)
Автор: Марія Кучерявець

Внаслідок вчорашнього обстрілу російськими військами міста Ніжин Чернігівської області загинула одна людина. Ще шестеро отримали поранення, з них одна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Кодола у Facebook.

"Після вчорашніх обстрілів міста постраждало 6 мирних громадян, з них 1 дитина, одна людина, на жаль, померла. Пошкоджено 10 приватних будинків, три зруйновано, також є пошкодження автомобілів та гаражів", - написав Кодола.

Він також додав, що за межами міста є пошкодження мережі електроживлення, дві вулиці залишаються без світла.

Нагадаємо, сьогодні голова Чернігівської ОДА розповів, як російські війська продемонстрували "зменшення активності" на Чернігівському напрямку.

Зокрема, ворог всю ніч обстрілював Чернігів, а також атакував Ніжин, зокрема, з авіації.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 35 днів. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская областьВійна Росії проти України