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Обстрел Нежина оккупантами: есть погибший, еще шестеро пострадавшие, среди которых - ребенок

Фото: в результате обстрела Нежина погиб человек, а еще шестеро ранены (suspilne.media)
Автор: Мария Кучерявец

В результате вчерашнего обстрела российскими войсками города Нежин Черниговской области погиб один человек. Еще шестеро получили ранения, из них один ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Кодола в Facebook.

"После вчерашних обстрелов города пострадало 6 мирных граждан, из них 1 ребенок, один человек, к сожалению, умер. Повреждены 10 частных домов, три разрушены, также есть повреждения автомобилей и гаражей", - написал Кодола.

Он также добавил, что за пределами города есть повреждения сети электропитания, две улицы остаются без света.

Напомним, сегодня глава Черниговской ОГА рассказал, как российские войска продемонстрировали "уменьшение активности" на Черниговском направлении.

Так, враг всю ночь обстреливал Чернигов, а также атаковал Нежин, в частности, из авиации.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 35 дней. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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