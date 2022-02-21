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Обстріл Луганської ТЕС. У Щасті відключили опалення через пошкодження колектора

Автор: Наталія Юрченко

Жителі міста Щастя залишилися без тепла після обстрілу луганської ТЕС. Бойовики пошкодили головний тепловий колектор.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка в Telegram.

"За результатами обстрілу поблизу КПВВ щастя біля Щастинської ТЕС був пошкоджений головний тепловий колектор. З метою усунення витоку теплої води подача опалення на місто Щастя до закінчення обстрілу і ліквідації пошкоджень буде припинена", - йдеться в повідомленні.

Також Геращенко повідомив, що в результаті обстрілу спалахнув склад з горючими матеріалами, який розташований в 100 метрах від теплоцентралі. На складі зберігалося близько 14 тонн дизельного палива і масла.

Нагадаємо, 21 лютого бойовики обстріляли Луганську ТЕС, пошкодивши всі лінії електропередач. В результаті електростанцію довелося відключити.

Як повідомляло РБК-Україна, окупанти також обстріляли АЗС у місті Щастя, внаслідок чого стався вибух.

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