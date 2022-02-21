У Щасті вибухнула АЗС внаслідок обстрілу бойовиків
Фото: у Щасті вибухнула АЗС внаслідок обстрілу бойовиків (facebook.com/anton.gerashchenko)
Російсько-окупаційні війська здійснили обстріл м. Щастя Луганської області. Внаслідок чого загорілась та вибухнула АЗС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави МВС Антона Геращенка у Facebook.
"Внаслідок обстрілу бойовиками з окупованої території смт. Щастя спалахнула і вибухнула АЗС", - написав він.
Нагадаємо, нещодавно в Щасті окупанти обстріляли дорожній коридор і пожежну частину.
Додамо, станом на 12:00, бойовики на Донбасі 21 раз порушили режим "тиші". В результаті обстрілів отримав поранення один український військовий.