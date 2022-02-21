Обстрел Луганской ТЭС. В Счастье отключили отопление из-за повреждения коллектора

Жители города Счастье остались без тепла после обстрела Луганской ТЭС. Боевики повредили главный тепловой коллектор.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на советника министра внутренних дел Антона Геращенко в Telegram.
"По результатам обстрела вблизи КПВВ Счастье возле Счастинской ТЭС был поврежден главный тепловой коллектор. С целью устранения утечки теплой воды подача отопления на город Счастье до окончания обстрела и ликвидации повреждений будет приостановлена", - говорится в сообщении.
Также Геращенко сообщил, что в результате обстрела вспыхнул склад с горючими материалами, который расположен в 100 метрах от теплоцентрали. На складе хранилось около 14 тонн дизельного топлива и масла.
Напомним, 21 февраля боевики обстреляли Луганскую ТЭС, повредив все линии электропередач. В результате электростанцию пришлось отключить.
Как сообщало РБК-Украина, оккупанты также обстреляли АЗС в городе Счастье, в результате чего произошел взрыв.