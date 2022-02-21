Обстрел Луганской ТЭС. В Счастье отключили отопление из-за повреждения коллектора

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на советника министра внутренних дел Антона Геращенко в Telegram .

"По результатам обстрела вблизи КПВВ Счастье возле Счастинской ТЭС был поврежден главный тепловой коллектор. С целью устранения утечки теплой воды подача отопления на город Счастье до окончания обстрела и ликвидации повреждений будет приостановлена", - говорится в сообщении.

Также Геращенко сообщил, что в результате обстрела вспыхнул склад с горючими материалами, который расположен в 100 метрах от теплоцентрали. На складе хранилось около 14 тонн дизельного топлива и масла.