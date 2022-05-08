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У Луганській області 38 населених пунктів залишаються без світла

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Луганська область, Неділя 08 травня 2022 10:57
У Луганській області 38 населених пунктів залишаються без світла Фото: У Луганській області знеструмлені 38 населених пунктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Луганській області, де йдуть інтенсивні бойові дії, частково або повністю знеструмлені 38 населених пунктів. Електроенергія є лише в п'яти населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Із 43 знеструмлених населених пунктів на Луганщині без електроенергії залишаються 38 - 25 повністю та 13 частково", - йдеться у повідомленні.

За дві останні доби комунальники повернули світло 35 553 споживачам.

Крім того, газопостачання є лише в шести населених пунктах (45 375 абонентів). У трьох з них газ є лише частково.

Майже у всіх населених пунктах централізована подача води відсутня. Частково вода є лише у Сєвєродонецьку. За добу рятувальники розвезли 41 тонну води для місцевих жителів.

Нагадаємо, що окупанти не перестають обстрілювати Луганську область. Внаслідок ворожих атак вчора зруйновані 15 будинків.

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