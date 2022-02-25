RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Обстріл Києва. На Позняках зросла кількість постраждалих через пожежу

Автор: Роман Мирончук

У Києві 25 лютого після падіння російського літального апарату загорівся 9-поверховий житловий будинок -з 4 по 9 поверх на вул. Кошиця 7А. Пожежу на площі 100 кв. метрів вже ліквідували, але стало відомо, що постраждали 8 осіб.

Про це повідомляє ДСНС України на своїй сторінці в Facebook.

"Врятовано 20 осіб, травмовано 8 осіб та евакуйовано 150 осіб. Від ДСНС залучалося 72 людини і 12 од.техніки", - йдеться в повідомленні.

Кількість постраждалих у будинку на Позняках зросла (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив, що присвоїть звання Героя України прикордонникам, які загинули при захисті острова Зміїний. Глава держави відзначив їхню мужність.

"На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці, прикордонники геройськи загинули, але не відступили. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну", - сказав глава держави.

Ми також писали про те, що потрібно робити при першій медичній допомозі. В умовах бойових дій це може врятувати комусь життя і полегшить завдання нашим лікарям.

Перше - це необхідно оцінити, наскільки безпечно навколо і чи є хтось поруч, хто може вам надати допомогу. Якщо місце безпечне для вас, але може становити загрозу для потерпілого - постарайтеся перемістити його в безпечне місце.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПожежа