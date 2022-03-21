Обстріл "Хімпрому" в Сумах: рятувальники ліквідували аварію

У Сумах рятувальники ліквідували аварію з витоку аміаку на підприємстві "Сумихімпром". Працівники підприємства розпочали регламентні роботи з відновлення технологічного процесу.

У службі додали, що підрозділи ДСНС завершили роботи.

"О 07:49 аварія з викиду аміаку в м.Суми на території ПАТ "Сумихімпром" ліквідована", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні близько 4 ранку в результаті російського обстрілу території підприємства "Сумихімпром" був пошкоджений один резервуар з аміаком.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 26-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.