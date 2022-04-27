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Окупанти обстріляли Чугуїв під Харковом: пошкоджені будинки, двоє поранених

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Чугуїв, Середа 27 квітня 2022 15:32
Окупанти обстріляли Чугуїв під Харковом: пошкоджені будинки, двоє поранених Фото: окупанти обстріляли Чугуїв під Харковом (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 27 квітня російські окупанти обстріляли місто Чугуїв Харківської області. Внаслідок чого пошкоджені будинки, інфраструктура, поранені двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Пообіді окупанти обстріляли Чугуїв, двоє дорослих отримали поранення. Також внаслідок обстрілу пошкоджена інфраструктура та житлові будинки", - повідомила виданню мер Чугуєва Галина Мінаєва.

Нагадаємо, окупанти вночі вчергове обстріляли житлові будинки Харкова та області. Внаслідок чого загинули троє людей, а ще 15 дістали поранення.

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Харків Чугуев Війна Росії проти України
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