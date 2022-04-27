Окупанти обстріляли Чугуїв під Харковом: пошкоджені будинки, двоє поранених
Фото: окупанти обстріляли Чугуїв під Харковом (facebook com MNS GOV UA)
Сьогодні, 27 квітня російські окупанти обстріляли місто Чугуїв Харківської області. Внаслідок чого пошкоджені будинки, інфраструктура, поранені двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"Пообіді окупанти обстріляли Чугуїв, двоє дорослих отримали поранення. Також внаслідок обстрілу пошкоджена інфраструктура та житлові будинки", - повідомила виданню мер Чугуєва Галина Мінаєва.
Нагадаємо, окупанти вночі вчергове обстріляли житлові будинки Харкова та області. Внаслідок чого загинули троє людей, а ще 15 дістали поранення.
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