Обстріл вантажівки бойовиками на Донбасі: один загиблий та четверо поранених бійців ООС

В результаті обстрілів бойовиків на Донбасі загинув один та отримали поранення ще чотири українських військових. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

У Міноборони повідомили, що з 9:30 тричі були обстріляні українські позиції біля населеного пункту Піски.

"Станом на 12:30, один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, чотири зазнали поранень", - йдеться у повідомленні.

На цій ділянці фронту російсько-окупаційні війська застосували протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові і автоматичні станкові гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

Нагадаємо, декілька годин тому прес-центр Операції об'єднаних сил повідомив, що бойовики на Донбасі обстріляли військовий вантажний автомобіль з протитанкового ракетного комплексу.

Раніше український президент Володимир Зеленський заявив, що у президента Росії Володимира Путіна є рік для того, щоб покласти кінець війні на Донбасі. Він пригрозив вийти з переговорів через рік, якщо не буде ніякого прогресу.

До цього Путін заявив, що Росія не збирається ні з ким воювати, а створює умови для того, щоб ніхто не думав з нею воювати.