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Бойовики обcтріляли вантажівку сил ООС, є втрати серед українських військових

Новини » Надзвичайні події     10.03.2020 - 13:15
Бойовики обcтріляли вантажівку сил ООС, є втрати серед українських військових
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики атакували сили ООС на Донецькому напрямку

Прес-центр Операції об'єднаних сил інформує, що бойовики здійснили обстріл військового вантажного автомобіля одного з підрозділів операції Об’єднаних сил з протитанкового ракетного комплексу. Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети є втрати серед українських захисників, повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Так, у понеділок, 10 березня, російські окупаційні війська атакували позиції українських захисників на Донецькому напрямку.

Бойовики обcтріляли вантажівку сил ООС, є втрати серед українських військових

"Російські окупанти вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння, зокрема, з мінометів калібру 120 мм, а також застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - вказано у повідомленні.

Так, наразі бій закінчився. Для придушення вогню противника підрозділи ООС використовували наявні вогневі засоби та дали російським окупантам адекватну відповідь.

"Противник здійснив обстріл військового вантажного автомобіля одного з підрозділів операції Об’єднаних сил з протитанкового ракетного комплексу. Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети є втрати серед українських захисників", - інформують у прес-центрі.

Крім того, зазначається, що у районі проведення операції у готовності до застосування перебувають підрозділи резерву зі складу Об’єднаних сил. Ситуація контрольована. Втрати противника уточняються.

Нагадаємо, 9 березня бойовики атакували військово-медичний автомобіль одного з підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) поблизу населеного пункту Талаковка. Вони використовували безпілотні літальні апарати, з яких скинули два заряди ВОГ на дах санітарного автомобіля. На авто було чітко видно маркування емблеми Червоного хреста. У штабі відзначають, що ніхто з українських захисників не постраждав.

Як писало РБК-Україна, в результаті обстрілу в понеділок один український захисник отримав бойове поранення.

На Донбасі бойовики застосували заборонені міномети, один військовий поранений На Донбасі український військовий отримав бойове ураження
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