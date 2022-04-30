Обстріл евакуаційних автобусів у Попасній: Гайдай розповів подробиці

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про обстріл окупантами евакуаційних автобусів у Попасній. За його словами, один з водіїв вийшов на зв'язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гайдая під час телемарафону.

Очільник області зазначив, що автобуси обстріляли диверсійні групи на шляху до місця евакуації в Попасній. Одному з водіїв вдалося втекти та вийти на зв'язок.

"Декілька груп українських військових побували на місці розстрілу евакуаційного транспорту, але виявили лише один пошкоджений автобус, людей в ньому не було, тільки сліди крові", - розповів Гайдай.

Інший автобус, який віз гуманітарний вантаж у Попасну та мав забрати людей на зворотному шляху, поки що не знайдено. Зв'язку з водієм немає.

Гайдай додав, що у Попасній важка ситуація. Частину міста контролюють окупанти, йдуть постійні вуличні бої. В укриттях знаходиться багато мирних людей.