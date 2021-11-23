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Обстріл авто з родиною під Києвом влаштував колишній військовий. Його затримали через місяць

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Київ, Вівторок 23 листопада 2021 13:51
Обстріл авто з родиною під Києвом влаштував колишній військовий. Його затримали через місяць Фото: вилучені патрони (Facebook Андрія Нєбитова)
Автор: Юлія Бойко

Поліція затримала підозрюваного, який у жовтні розстріляв машину з сім'єю в Софіївській Борщагівці під Києвом. Підозрюваним виявився колишній військовий

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"Вистрілив у сім'ю і майстерно зник. 12 жовтня незнайомець у камуфляжі влаштував гучну вендету в Софіївській Борщагівці. 40 діб ретельної кропіткої роботи поліцейських і стрілок заарештований. Колишній військовий з кримінальним минулим тримав вдома 18 комплектів спецодягу, патрони, порох і рецепти "коктейлю Молотова", - зазначив він.

Нагадаємо, в жовтні чоловік у камуфляжі розстріляв авто з родиною у Софіївській Борщагівці і зник з місця злочину.

Основною версією нападу був конфлікт у цивільно-правовій площині, сім'я до інциденту отримувала погрози.

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