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Обстріл сім'ї під Києвом: названо основну версію

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Софіївська Борщагівка, Вівторок 12 жовтня 2021 17:44
Обстріл сім'ї під Києвом: названо основну версію Фото: поліція назвала основну версію стрілянини під Києвом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці продовжують шукати чоловіка, який сьогодні обстріляв автомобіль з родиною в Софіївській Борщагівці під Києвом. Наразі поліція вже має основну версію інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

За словами начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова, правоохоронці встановлюють шляхи відходу стрілка.

"При допиті свідків правоохоронці встановили, що люди отримували погрози стосовно цивільно-правових відносин. Наразі - це основна версія слідства, але також є інші", - зазначив він.

Зброя, яку застосував стрілок, за попередніми даними, була переробленою. Наразі на місці події працюють патрульні, слідчі та оперативники, а також криміналісти.

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