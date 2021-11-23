Обстрел авто с семьей под Киевом устроил бывший военный. Его задержали спустя месяц

Полиция задержала подозреваемого, который в октябре расстрелял машину с семьей в Софиевской Борщаговке под Киевом. Подозреваемым оказался бывший военный

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.

"Выстрелил в семью и мастерски исчез. 12 октября незнакомец в камуфляже устроил громкую вендетту в Софиевской Борщаговке. 40 суток тщательной кропотливой работы полицейских и стрелок арестован. Бывший военный с криминальным прошлым держал дома 18 комплектов спецодежды, патроны, порох и рецепты "коктейля Молотова", - отметил он.

Напомним, в октябре мужчина в камуфляже расстрелял авто с семьей в Софиевской Борщаговке и скрылся с места преступления.

Основной версией нападения был конфликт в гражданско-правовой плоскости, семья до инцидента получала угрозы.