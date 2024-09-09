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Обставил Алькараса. Мужской теннис получил нового лидера сезона по призовым

Фото: Янник Зиннер серьезно обогатился за океаном (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Первая ракетка мира Янник Зиннер вышел на первое место в Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по финансовому вознаграждению в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sportico.

23-летний итальянец с триумфом на US Open получил чек на 3,6 млн долларов. Сумма призовых новой теннисной звезды в сезоне-2024 выросла до 10,6 млн "зеленых".

Зиннер оставил позади испанца Карлоса Алькараса. Тот в этом году выиграл "Ролан Гаррос" и Уимблдон, но на Открытом чемпионате США опозорился вылетом во втором раунде. Пиренеец заработал в этом году 8,2 млн долларов.

Американец Тейлор Фриц благодаря выходу в финал US Open-2024 существенно улучшил финансовое положение. Он получил 1,8 млн "зеленых" за домашний турнир, а суммарно заработал за сезон 4,4 млн.

Кто такой Янник Зиннер

Уроженец области Трентино-Южный Тироль. Вырос в немецкоязычной среде, а на итальянском уверенно заговорил после переезда в Лигурию подростком. Во взрослый тур попал в 2018 году.

В "высшую лигу" мужского тенниса ворвался в 2022-м, когда дошел до четвертьфинала US Open. В следующем году пробился в полуфинал Уимблдонского турнира и финала ATP Finals, а в начале 2024-го выиграл Australian Open. После 1/2 финала French Open этого года стал первой ракеткой мира.

В составе сборной Италии выиграл Кубок Дэвиса-2023, а в общей сложности получил 16 индивидуальных титулов ATP. В августе избежал дисквалификации за непреднамеренное употребление допинга, отделавшись штрафом и потерей рейтинговых очков. Вне корта интересуется Формулой-1 и футболом ("Милан").

К слову, ранее Людмила Киченок выиграла парный разряд US Open-2024.

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Теннис