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Первая ракетка мира избежал наказания за допинг: как это возможно

Вторник 20 августа 2024 19:48
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Первая ракетка мира избежал наказания за допинг: как это возможно Фото: Янник Зиннер отделался испугом (fft.fr)
Автор: Антон Федорцив

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) решило не дисквалифицировать итальянского спортсмена Янника Зиннера за две положительные допинг-пробы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Теннисист провалил тест весной 2024 года. Обе пробы показали наличие в организме итальянца остатков анаболического стероида – клостебола.

Зиннер объяснил появление запрещенного препарата случайностью. Его физиотерапевт использовал спрей с клостеболом для обработки пореза на пальце. Затем он сделал массаж теннисисту без перчаток, а разные поражения кожи итальянца привели к непреднамеренному заражению.

ITIA провела тщательное расследование ситуации. Ее представители провели несколько интервью с Зиннером и его командой. Независимый научный опыт подтвердил достоверность версии итальянца. В конце концов, антидопинговые функционеры решили обойтись без бана.

Зиннер получил символические санкции. Он лишен очков, набранных на турнире в американском Индиан-Уэллсе. Там итальянский теннисист дошел до полуфинала и пополнил копилку четырьмя сотнями баллов.

Кто такой Янник Зиннер

Уроженец области Трентино-Южный Тироль. Вырос в немецкоязычной среде, а уверенно заговорил на итальянском после переезда в Лигурию в 13 лет. Во взрослый тур попал в 2018 году.

В первый эшелон мужского тенниса ворвался в 2022 году, когда дошел до четвертьфинала US Open. В следующем году пробился в полуфинал Уимблдонского турнира и финала ATP Finals, а в начале 2024 года триумфовал на Australian Open. После 1/2 финала "Ролан Гарроса" в этом году стал первой ракеткой мира.

В составе сборной Италии выиграл Кубок Дэвиса-2023. В общей сложности завоевал 15 титулов ATP. Вне корта интересуется Формулой-1 и футболом ("Милан").

К слову, ранее Алькарас проиграл Джоковичу финал Олимпийских игр-2024.

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