Зиннер триумфовал на US Open впервые в карьере

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

US Open, финал, мужчины

Зиннер – Фриц – 3:0 (6:3, 6:4, 7:5)

Начали оппоненты на равных. К середине сета они даже успели обменяться брейками (2:2). Но постепенно Зиннер завладел инициативой полностью. Со еще двумя взятыми подачами Фрица итальянец закрыл сет за 42 минуты.

Еще короче оказалась вторая партия. Правда, американский теннисист со соперником полностью сосредоточились на своих подачах. Решающим стал десятый гейм, в котором Зиннер первым же брейком удвоил преимущество по сетам.

Самой ожесточенной была третья партия. В седьмом гейме Фриц получил стратегическое преимущество, взяв подачу итальянского теннисиста. Но ответ Зиннера оказался двойным. Он оформил брейки в десятом и двенадцатом геймах и завоевал трофей.

Первая ракетка мира стала первым итальянцем с победой на US Open. Зиннер в этом году выиграл два мейджера. В начале 2024-го он торжествовал на Australian Open. Как следствие, он гарантировал сохранение первой строчки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и путевку в Итоговый турнир.