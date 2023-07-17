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Обстановка сложная, но ВСУ двигаются вперед: Сырский о ситуации на Восточном направлении

Фото: Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский (armyinform com ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Оперативная обстановка на Восточном направлении остается сложной, однако украинские военные продолжают двигаться вперед, шаг за шагом освобождая нашу землю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, которое приводит Military Media Center.

Ситуация под Бахмутом

С целью остановить наступательные действия наших войск в районе Бахмута враг активно перебрасывает на это направление дополнительные силы и средства, основу которых составляют части воздушно-десантных войск.

Обстановка в районе Купянская

В то же время враг перешел в наступление на Купянском направлении, поставив перед собой цель разгромить наши войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков.

Вчера замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что враг активно наступает с конца прошлой недели на Купянском направлении Харьковской области.

Бои на Лиманском направлении

Сырский сообщил, что он отдельно с командирами отработали и приняли все необходимые решения для стабилизации обстановки на Лиманском направлении.

Награждение военных

"В таких непростых условиях посетил боевые бригады нашей группировки и встретился с командирами частей для корректировки наших планов и решения на месте проблемных вопросов. Конечно, встретился с нашими военнослужащими в каждой из бригад, вручил лучшим воинам награды, ценные подарки и сертификаты денежных премий", - сообщил Сырский.

По его словам, все командиры понимают важность поставленных задач по уничтожению противника, продолжение наступательных действий и удержание оперативной инициативы на нашей стороне. Сейчас обстановка сложная, но Вооруженные силы Украины движутся вперед.

Наступление ВСУ и потери России

Вчера сообщалось, что украинские военные преуспевают на Бердянском направлении. Защитники продвинулись на расстояние более километра.

Также потери России в войне в Украине к утру понедельника, 17 июля, составили 620 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 238 300 военных.

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