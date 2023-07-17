Обстановка сложная, но ВСУ двигаются вперед: Сырский о ситуации на Восточном направлении

Оперативная обстановка на Восточном направлении остается сложной, однако украинские военные продолжают двигаться вперед, шаг за шагом освобождая нашу землю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, которое приводит Military Media Center.
Ситуация под Бахмутом
С целью остановить наступательные действия наших войск в районе Бахмута враг активно перебрасывает на это направление дополнительные силы и средства, основу которых составляют части воздушно-десантных войск.
Обстановка в районе Купянская
В то же время враг перешел в наступление на Купянском направлении, поставив перед собой цель разгромить наши войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков.
Вчера замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что враг активно наступает с конца прошлой недели на Купянском направлении Харьковской области.
Бои на Лиманском направлении
Сырский сообщил, что он отдельно с командирами отработали и приняли все необходимые решения для стабилизации обстановки на Лиманском направлении.
Награждение военных
"В таких непростых условиях посетил боевые бригады нашей группировки и встретился с командирами частей для корректировки наших планов и решения на месте проблемных вопросов. Конечно, встретился с нашими военнослужащими в каждой из бригад, вручил лучшим воинам награды, ценные подарки и сертификаты денежных премий", - сообщил Сырский.
По его словам, все командиры понимают важность поставленных задач по уничтожению противника, продолжение наступательных действий и удержание оперативной инициативы на нашей стороне. Сейчас обстановка сложная, но Вооруженные силы Украины движутся вперед.
Вчера сообщалось, что украинские военные преуспевают на Бердянском направлении. Защитники продвинулись на расстояние более километра.
Также потери России в войне в Украине к утру понедельника, 17 июля, составили 620 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 238 300 военных.
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