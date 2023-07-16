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Силы обороны продвинулись на километр на Бердянском направлении

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Бердянск, Воскресенье 16 июля 2023 14:00
Силы обороны продвинулись на километр на Бердянском направлении Фото: ВСУ продвинулись на Бердянском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные имеют успехи на Бердянском направлении. Защитники продвинулись на расстояние более километра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны Таврического направления Валерия Шершня в эфире телемарафона.

"На Мелитопольском направлении положение без изменений, а вот на Бердянском направлении имеем продвижение в глубину обороны противника более чем на один километр вдоль определенной линии фронта", - сказал он.

Спикер подчеркнул, что в направлении Бердянска продолжаются интенсивные бои. Украинские подразделения закрепляются на рубежах, проводят аэроразведку, разминируют территории и продолжают выполнять огневые задачи.

Также Шершень добавил, что оккупанты продолжают штурмовать позиции ВСУ вблизи Авдеевки и Марьинки. За сутки россияне совершили 22 атаки, больше всего, 15 атак - в районе Марьинки.

Контрнаступление ВСУ

С начала лета подразделения украинских войск начали наступательные действия на юге Украины, в частности, на Мелитопольском и Бердянском направлениях. ВСУ удалось освободить от оккупантов несколько населенных пунктов. Также наши воины продвигаются на флангах под Бахмутом.

Ранее Силы обороны сообщали, что украинские защитники имеют частные успехи на Бердянском направлении, а инициатива полностью на стороне ВСУ.

При этом известно, что украинское контрнаступление замедляют минные поля оккупантов. Защитникам приходится собственноручно разминировать территории.

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