Обслуговування українською: названо найчастіші порушення

У період з 16 січня по 11 лютого офіс мовного омбудсмена отримав звернення від 605 громадян з різних областей України. Українці скаржаться на порушення їх права на отримання інформації та послуг державною мовою.

Про це розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь на сторінці у Facebook .

Найбільше скарг надійшло з Києва та Київської області - 276. Найменше скаржаться на порушення мешканці східних, південних та західних областей: Луганська область - 7, Миколаївська - 6, Донецька - 4, Тернопільська - 4, Херсонська, Рівненська, Івано-Франківська, Закарпатська, Хмельницька по 2 звернення.

Переважна більшість скарг, а саме 281, стосується відсутності української версії сайтів про надання послуг та інтернет-магазинів. Ще 126 громадян поскаржилися на перешкоди та обмеження у користуванні українською у сфері обслуговування, 53 з них - мешканці Києва.

Крім того, мовний омбудсмен продовжує отримувати повідомлення про використання недержавної мови депутатами місцевих рад міст Миколаєва, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, а також про можливі порушення мовного законодавства у сфері освіти.