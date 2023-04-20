Обслуживание украинских Leopard 2 в Польше планируют согласовать на "Рамштайне", - СМИ

По информации издания, обслуживание танков Leopard 2 может проходить на оборонном заводе Bumar-Labędy в Гливице. Переговоры по этому вопросу все еще продолжаются.

В случае, если обсуждения увенчаются успехом, соответствующий меморандум может быть подписан союзниками Украины на встрече "Рамштайн" в эту пятницу.

Президент польского оборонного завода Эдита Шиманская подтвердила журналистам, что "механический завод в Гливице готов создать хаб для ремонта бронетехники, которую использует украинская армия".