Обслуговування українських Leopard 2 у Польщі планують узгодити на "Рамштайні", - ЗМІ

Передані Україні німецькі танки Leopard 2 хочуть обслуговувати у Польщі. Питання має бути узгоджене на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн" 21 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News .
За інформацією видання, обслуговування танків Leopard 2 може відбуватися на оборонному заводі Bumar-Labędy у Глівіце. Переговори з цього питання все ще продовжуються.
У разі, якщо обговорення увінчаються успіхом, відповідний меморандум може бути підписаний союзниками України на зустрічі "Рамштайн" цієї п'ятниці.
Президент польського оборонного заводу Едіта Шиманська підтвердила журналістам, що "механічний завод у Глівіце готовий створити хаб для ремонту бронетехніки, яку використовує українська армія".
Нагадаємо, ще 7 березня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявляв, що влада країни готова створити центр обслуговування переданих Україні Leopard 2. Але для цього необхідні запчастини.
Також ми писали, що на польському заводі Bumar-Labedy вже створили центр для ремонту українських танків Т-64.
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