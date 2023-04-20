Обслуговування українських Leopard 2 у Польщі планують узгодити на "Рамштайні", - ЗМІ

За інформацією видання, обслуговування танків Leopard 2 може відбуватися на оборонному заводі Bumar-Labędy у Глівіце. Переговори з цього питання все ще продовжуються.

У разі, якщо обговорення увінчаються успіхом, відповідний меморандум може бути підписаний союзниками України на зустрічі "Рамштайн" цієї п'ятниці.

Президент польського оборонного заводу Едіта Шиманська підтвердила журналістам, що "механічний завод у Глівіце готовий створити хаб для ремонту бронетехніки, яку використовує українська армія".