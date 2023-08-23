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Обыски в военкоматах и ВВК: полиция изъяла более 10 тысяч медицинских дел

Фото: полиция изъяла во ВВК и военкоматах более 10 тысяч медицинских дел (npu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Полиция провела более 200 обысков в территориальных центрах комплектования и военно-врачебных комиссиях. Правоохранители изъяли более 10 тысяч личных медицинских дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Правоохранители уточнили, что следственные действия проводились в медико-социальных экспертных комиссиях, военно-врачебных комиссиях, военкоматах и по месту проживания лиц, причастных к коррупционным схемам.

 

Полицейские изъяли более 10 000 личных медицинских дел, журналы регистрации лиц, которые прошли и проходят комиссии, и т.д.

МВД отмечает, что основанием проведения обысков были выявленные масштабные коррупционные схемы, к которым были причастны должностные лица. За взятки фигуранты помогали мужчинам призывного возраста избежать мобилизации, оформить инвалидность или получить статус временно непригодного к службе в армии.

"Все изъятые материалы будут тщательно проанализированы и проверена законность их получения. Также действиям служащих и гражданских лиц, ставших псевдобольными или получившими псевдоинвалидность, будет предоставлена правовая квалификация", - говорится в сообщении.

Коррупция в военкоматах

Напомним, после громких коррупционных скандалов в областных военкоматах президент Украины Владимир Зеленский инициировал проверки ТЦК по всей стране. По словам главы государства, правоохранители обнаружили много отвратительных злоупотреблений.

Кроме того, за последние месяцы в Украине увеличилось количество уголовных дел, связанных со злоупотреблениями в военкоматах.

В четверг, 17 августа, Владимир Зеленский утвердил решение СНБО, которым поручили уволить всех начальников областных военкоматов. В некоторых регионах уже приступили к процедуре увольнения начальников ТЦК.

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