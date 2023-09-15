Обыски у Шуфрича: у нардепа нашли запрещенные георгиевские ленты и ордена (фото)

Фото: кадры из обысков в доме нардепа Шуфрича (РБК-Украина)

Во время обыска силовики нашли у парламентария вещи, присущие настоящему стороннику всего советского. Среди "находок": запрещены георгиевские ленты, медали, двуглавые орлы россиян, ордена.

Также у Шуфрича дома стражи порядка нашли коллекцию кителей.

Более того, учитывая фото наград, нардеп может быть и "полководцем победы" и даже "ветераном Вооруженных сил РФ".

Обыски у Шуфрича: что известно

Напомним, по данным источников РБК-Украина в СБУ, к народному депутату Нестору Шуфричу сегодня пришли с обысками.

Известно, что Шуфрича подозревают в государственной измене.

Заметим, что в СМИ утром появилась информация о якобы задержании нардепа, но источник РБК-Украина опроверг эту информацию.

Официальных заявлений от СБУ о причинах обысков не было. Но как сообщили в спецслужбах, одиозный политик Шуфрич тесно работал с экс-нардепом Владимиром Сивковичем, которого связывают с российской ФСБ. И именно по его задаче Шуфрич распространял прокремлевскую пропаганду в Украине.

Добавим, что Нестор Шуфрич является народным депутатом от запрещенной ОПЗЖ и до сих пор возглавляет Комитет ВР по свободе слова. К тому же одиозный политик является давним соратником предателя Украины Виктора Медведчука и беглеца Виктора Януковича.

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