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ФБР проводит обыски в доме бывшего вице-президента США

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США, Пятница 10 февраля 2023 20:06
ФБР проводит обыски в доме бывшего вице-президента США Фото: бывший вице-президент США Майк Пенс (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

Федеральное бюро расследований проводит обыски в доме бывшего вице-президента США Майка Пенса в Индиане, проверяя на наличие каких-либо дополнительных секретных материалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как сообщается, обыск был ожидаемым, и федеральные правоохранительные органы и юридическая команда Пенса согласовали точное время в пятницу, 10 февраля.

Отмечено, что сейчас бывший топ-чиновник находится в Калифорне, однако его адвокат находится в доме в Индиане, пока правоохранители проводят обыски.

По информации издания, ожидается, что в ближайшие дни ФБР также проведет обыск в офисе Пенса в Вашингтоне, округ Колумбия.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в доме бывшего вице-президента США Майка Пенса в штате Индиана были обнаружены документы с грифом "секретно".

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