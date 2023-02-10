ФБР проводит обыски в доме бывшего вице-президента США

Федеральное бюро расследований проводит обыски в доме бывшего вице-президента США Майка Пенса в Индиане, проверяя на наличие каких-либо дополнительных секретных материалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Как сообщается, обыск был ожидаемым, и федеральные правоохранительные органы и юридическая команда Пенса согласовали точное время в пятницу, 10 февраля.

Отмечено, что сейчас бывший топ-чиновник находится в Калифорне, однако его адвокат находится в доме в Индиане, пока правоохранители проводят обыски.

По информации издания, ожидается, что в ближайшие дни ФБР также проведет обыск в офисе Пенса в Вашингтоне, округ Колумбия.