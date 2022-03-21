ru ua
Пн, 21 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Громади УПЦ МП у Львові та Червонограді перейшли до ПЦУ

Новость на русском →
Львів, Понеділок 21 березня 2022 03:51
Громади УПЦ МП у Львові та Червонограді перейшли до ПЦУ Фото: Михайлівський Золотоверхий монастир (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

У Львівській області дві церковні громади Української Православної церкви Московського патріархату перейшли у підпорядкування Православної церкви України. Йдеться про чоловічий монастир у Львові та парафію в Червонограді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Львівсько-Сокальської єпархії ПЦУ.

"17 березня митрополит Львівський і Сокальський Димитрій прийняв в єпархіальному управлінні настоятеля Свято-Покровського храму міста Червонограда протоієрея Ігоря Деркача, який разом із громадою УПЦ МП вирішили перейти до складу Львівсько-Сокальської єпархії Православної церкви. Владика відповідним розпорядженням і наказом задовольнив прохання отця-настоятеля і громади", - йдеться в повідомленні.

Через три дні, 20 березня, настоятель Львівського Свято-Воскресенського Новоафонського чоловічого монастиря Іов Ольшанський, також перейшов у підпорядкування Православної церкви України.

Офіційно про це ще не оголосили, але член Синодальної комісії з міжхристиянських відносин ПЦУ Андрій Смирнов підтвердив це. Також в мережі з'явилося відео, на якому Ольшанський пояснив своє рішення.

Нагадаємо, в Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві знешкодили диверсантів, метою яких міг бути предстоятель ПЦУ Епіфаній.

Ми також писали про те, що Митрополит Епіфаній закликав главу РПЦ Кирила забрати тіла росіян з України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська область ПЦУ
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні