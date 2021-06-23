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У Раді розповіли, як буде відбуватися заснування ліцеїв громадами

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Україна, Середа 23 червня 2021 15:43
У Раді розповіли, як буде відбуватися заснування ліцеїв громадами Фото: в Раді розкрили подробиці формування мережі ліцеїв громадами (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет з питань освіти та науки рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні законопроєкт №4629-1 про право громад засновувати ліцеї. У Верховній раді розкрили подробиці формування такої мережі.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

Замглави освітнього документу, автор документу Сергій Колебошин пояснив, що, згідно з законом, засновником профільного ліцею може бути будь-яка громада, яка спроможна на це. Наразі це може робити тільки обласна рада або міська рада в містах, де мешкає понад 50 тисяч осіб.

У законопроекті враховані особливості розселення і демографії. Чинні норми про освіту передбачали мінімум 4 класи на паралелі в ліцеї. Але, за словами нардепа, це б обмежувало можливості громад в негусто населених областях.

"Там би ми не змогли заснувати нормальну мережу ліцеїв і змушені були б робити пансіони при школі, а це нерівні умови: діти з міста їхали б додому, а діти в сільській місцевості вимушені цілий тиждень бути в пансіоні", - зазначив Колебошин.

У зв'язку з цим зменшено мінімальну кількість паралельних класів до 2 і 3 профілів.

Також у складі ліцею буде можливість існування не лише 5-12 класів, але й початкової ланки 1-4 класів. Без цієї норми багато громад мали б проблеми з розділенням ланок. Адже з освітньої точки зору краще відокремити старшу профільну школи, але це має вирішувати громада.

"Саме тому в законі Кабміну надають доручення закладати кошти в бюджетах найближчих років на формування відокремленої мережі. Громада, яка спроможна побудувати ліцей або розділити навчальні процеси, отримуватиме кошти від держави", - зазначив замглави комітету.

Крім того, дошкільним закладам освіти дозволять бути структурними підрозділами початкової школи та гімназії. При цьому обов’язковим є розміщення дітей в окремій будівлі або за окремими входами, щоб потоки дітей не перетиналися.

"Усі нові норми фактично нададуть можливість сталого продовження освітньої реформи, враховуючи процес децентралізації, який у державі відбувається", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, у травні у парламенті утворили робочу групу для доопрацювання цього документу.

Як писало РБК-Україна, у квітні ВР підтримала за основу відповідний законопроект №4629-1. У першому читанні передбачалося, що ОТГ дозволять виконувати функції засновників ліцеїв до 1 вересня 2027 року, тобто до терміну повноцінного запуску трирічної старшої профільної школи на базі трансформованої мережі з утворенням нових ліцеїв.

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