У гуртожитку під Києвом зафіксували спалах коронавірусу

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Захворіли 6 студентів та комендант гуртожитку

Спалах захворювань на коронавірус зафіксували у гуртожитку в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

20-ти поверхова будівля гуртожитку, яка знаходиться за адресою вул. Оксамитова, 18-А, належить приватному вузу. За попередніми оцінками, наразі там знаходиться 152 людини, переважно іноземні студенти. Відомо про 6 випадків зараження серед студентів, також захворів комендант гуртожитку.

"Вогнище виявили випадково. У ніч проти п’ятниці 22-річному хлопцю стало зле і він втратив свідомість. Ніяких симптомів коронавірусу не мав. Проте, у лікарні йому зробили ПЛР-тест і за добу дізналися про позитивний результат. В неділю почали тестувати контактних осіб. На сьогодні протестували 20-ро людей. Увечорі надійшло ще 50 зразків. Тестування триває", - повідомили у КОДА.

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, вказаний гуртожиток визначено ізолятором.

"Завдяки вчасному втручанню, ситуацію у гуртожитку, що у с. П. Борщагівка, тримаємо на контролі. Вживаємо всіх необхідних заходів", - зазначив т.в.о керівника області Василь Володін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що коронавірус виявили майже у 80 мешканців гуртожитку в Вишневому Київської області. Також спалах інфекції зафіксували в двох гуртожитках у селі Петропавлівське Бориспільського району та в Гостомелі.

Також повідомлялося, що спалах коронавірусу стався в одному з гуртожитків в Олександрівському районі Запоріжжя. Станом на вечір 27 квітня, вірус підтвердили у 15 осіб, в тому числі у шести дітей.