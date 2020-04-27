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В общежитии под Киевом зафиксировали вспышку коронавируса

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 20:18
В общежитии под Киевом зафиксировали вспышку коронавируса
Иллюстративное фото (flickr)

Заболели 6 студентов и комендант общежития

Вспышку заболеваний коронавирусом зафиксировали в общежитии в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

20-ти этажное здание общежития, которое находится по адресу ул. Бархатная, 18-А, принадлежит частному вузу. По предварительным оценкам, сейчас там находится 152 человека, в основном иностранные студенты. Известно о 6 случаев заражения среди студентов, также заболел комендант общежития.

"Очаг обнаружили случайно. В ночь на пятницу 22-летнему парню стало плохо и он потерял сознание. Никаких симптомов коронавируса не имел. Однако, в больнице ему сделали ПЦР-тест и за сутки узнали о положительном результате. В воскресенье начали тестировать контактных лиц. На сегодня протестировали 20 человек. Вечером поступило еще 50 образцов. Тестирование продолжается", - сообщили в КОГА.

Согласно решению Кабинета министров, указанное общежитие определено как изолятор.

"Благодаря своевременному вмешательству, ситуацию в общежитии, в с. П. Борщаговка, держим на контроле. Принимаем все необходимые меры", - отметил врио руководителя области Василий Володин.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус выявили почти у 80 жильцов общежития в Вишневом Киевской области. Также вспышку инфекции зафиксировали в двух общежитиях в селе Петропавловское Бориспольского района и в Гостомеле.

Также сообщалось, что вспышка коронавируса произошла в одном из общежитий в Александровском районе Запорожья. По состоянию на вечер 27 апреля, вирус подтвердили у 15 человек, в том числе у шестерых детей.

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