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Спалах коронавірусу в гуртожитку Запоріжжя: кількість хворих зросла

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 19:30
Спалах коронавірусу в гуртожитку Запоріжжя: кількість хворих зросла
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірус підтвердили у 15 осіб, в тому числі у шести дітей

У Запоріжжі зросла кількість хворих на коронавірус мешканців гуртожитку в Олександрівському районі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ.

Зазначається, що проведено вірусологічне обстеження всіх мешканців гуртожитку (166 осіб), виявлені 15 хворих осіб гострою респіраторною хворобою, спричиненої коронавірусом, серед них - шість дітей.

"Станом на 27.04.2020 на стаціонаром лікуванні у КНП Міська лікарня №7 знаходиться 5 осіб, лікується в КНП "Обласна інфекційна клінічна лікарня" ЗОР - 10 осіб. Стан здоров'я у однієї хворої - важкий (отримує кисень), у решти - середньої важкості. Серед захворілих, 6 дітей у віці до 17 років", - йдеться у повідомленні.

Також, імовірно джерелом захворювання стала жінка, яка проживає в цьому гуртожитку, яка з 13 квітня перебувала на амбулаторному лікуванні з приводу гострої респіраторної вірусної інфекції. Та лише 21 квітня за результатами лабораторного обстеження, хворій був встановлений остаточний діагноз COVID-19.

Нагадаємо, вчора у Запорізькій міській раді повідомили, що спалах коронавірусу стався в одному з гуртожитків в Олександрівському районі міста. Інфікування було підтверджено в 11 мешканців гуртожитку.

Також РБК-Україна писало, що вчора була перевірка на коронавірус всіх мешканців гуртожитку, яких близько 200.

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