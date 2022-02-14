У Дніпрі виділили 100 млн грн на створення Центру тероборони: яким він буде

У Дніпрі створять міський Центр територіальної оборони. Це дозволить налагодити системну роботу органів оборони та безпеки міста, військової і цивільної влади.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Дніпра Бориса Філатова у Facebook.

Передбачається, що у безпековому комплексі містяни різного віку цілими родинами зможуть опановувати військово-спортивну підготовку під керівництвом Збройних сил.

"Центр оборони має стати головним хабом для комунікації та проведення зустрічей друзів-патріотів. Ми виділяємо на цю богоугодну справу 100 мільйонів гривень. Військово-патріотична підготовка має бути максимально зручною та корисною для саморозвитку людини. Маємо максимально ефективно використати важливий ресурс добровольця - його час", - прокоментував Філатов, наголосивши при цьому, що добровільно бере на себе відповідальність за будівництво центру.

Загалом центр стане єдиним комплексом для розміщення, управління, рекрутингу, а також підготовки, постачання, військово-спортивного та патріотичного виховання молоді.

На території також хочуть облаштувати полігон для вогневої, тактичної, інженерної, медичної підготовки, практичної та снайперської стрільби. А ще - курси виживання, орієнтування, цивільної оборони, бою у місті, різні тири та стрільбища, тактичне поле і смугу перешкод.

"Ми зацікавлені, щоб у захисті Батьківщини брали участь найкращі, вдумливі, працюючі, щоб у центрі могли займатися не лише резервісти, а й їхні діти, дружини та батьки. Керувати процесом доручено людині, яка впоралася з "Новоросією" у 2014-му і очолювала штаб боротьби з епідемією ковід-19 два роки тому, а саме - Геннадію Корбану (голова Громадської ради, – ред.)", – додав міський голова Дніпра.

Філатов також закликав дніпрян, які мають необхідні компетенції, приєднатися до розроблення проєкту цього центру, пообіцявши згодом оприлюднити всі контактні телефони.