ru ua
Пн, 14 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Дніпрі виділили 100 млн грн на створення Центру тероборони: яким він буде

Новость на русском →
Дніпро, Понеділок 14 лютого 2022 19:09
У Дніпрі виділили 100 млн грн на створення Центру тероборони: яким він буде Фото: у Дніпрі буде створено міський Центр територіальної оборони
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпрі створять міський Центр територіальної оборони. Це дозволить налагодити системну роботу органів оборони та безпеки міста, військової і цивільної влади.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Дніпра Бориса Філатова у Facebook.

Передбачається, що у безпековому комплексі містяни різного віку цілими родинами зможуть опановувати військово-спортивну підготовку під керівництвом Збройних сил.

"Центр оборони має стати головним хабом для комунікації та проведення зустрічей друзів-патріотів. Ми виділяємо на цю богоугодну справу 100 мільйонів гривень. Військово-патріотична підготовка має бути максимально зручною та корисною для саморозвитку людини. Маємо максимально ефективно використати важливий ресурс добровольця - його час", - прокоментував Філатов, наголосивши при цьому, що добровільно бере на себе відповідальність за будівництво центру.

Загалом центр стане єдиним комплексом для розміщення, управління, рекрутингу, а також підготовки, постачання, військово-спортивного та патріотичного виховання молоді.

На території також хочуть облаштувати полігон для вогневої, тактичної, інженерної, медичної підготовки, практичної та снайперської стрільби. А ще - курси виживання, орієнтування, цивільної оборони, бою у місті, різні тири та стрільбища, тактичне поле і смугу перешкод.

"Ми зацікавлені, щоб у захисті Батьківщини брали участь найкращі, вдумливі, працюючі, щоб у центрі могли займатися не лише резервісти, а й їхні діти, дружини та батьки. Керувати процесом доручено людині, яка впоралася з "Новоросією" у 2014-му і очолювала штаб боротьби з епідемією ковід-19 два роки тому, а саме - Геннадію Корбану (голова Громадської ради, – ред.)", – додав міський голова Дніпра.

Філатов також закликав дніпрян, які мають необхідні компетенції, приєднатися до розроблення проєкту цього центру, пообіцявши згодом оприлюднити всі контактні телефони.

Як повідомлялося, у Дніпрі створюється комітет сприяння територіальній обороні міста, який отримає фінансування з міського бюджету на проекти, спрямовані на підвищення обороноздатності.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро
NEWS
День єднання, а не нападу. Зеленський видав указ про відзначення 16 лютого
День єднання, а не нападу. Зеленський видав указ про відзначення 16 лютого
DAILY
Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України