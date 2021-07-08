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В ОБСЄ заявили про зростаюче число порушень "режиму тиші" на Донбасі за два тижні

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Донбас, Четвер 08 липня 2021 12:12
В ОБСЄ заявили про зростаюче число порушень "режиму тиші" на Донбасі за два тижні Фото: в ОБСЄ заявили про зростаюче число порушень "режиму тиші" на Донбасі (flickr.com)
Автор: Юлія Струк

Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Хайді Грау заявила, що протягом останніх двох тижнів спостерігається зростаюче число порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Також погіршується ситуація безпеки на ділянках розведення сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОБСЄ.

"Протягом останніх двох тижнів спостерігається зростаюче число порушень режиму припинення вогню. Підвищується загальна кількість порушень і погіршується ситуація безпеки на ділянках розведення сил і засобів та поблизу їх", - зазначено в повідомленні.

СММ ОБСЄ звертає увагу на обмеження свободи пересування і навмисні пошкодження технічних засобів і обладнання для спостереження.

"Змушена констатувати, що сторони поки не продемонстрували готовності до усунення зафіксованих СММ порушень режиму припинення вогню", - заявила Грау.

Нагадаємо, Організація з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала 464 порушення припинення вогню на Донбасі. Найбільше їх сталося у Луганській області.

Як писало РБК-Україна, бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових 6 раз за минулу добу, 7 липня. В результаті один боєць отримав поранення.

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