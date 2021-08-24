У бік окупованих територій Донбасу запустили прапори України. Бойовики хотіли їх збити

Українські військові разом з мешканцями Донецької та Луганської областей і волонтерами провели акцію до Дня прапору та Дня незалежності України. В сторону окупованих територій Донбасу запустили синьо-жовті прапори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування ООС .

"Українські прапори запускали з Торецька, Світлодарська, Маріуполя, Кам'янки, КПВВ "Щастя". У такий оригінальний спосіб українці привітали зі святами патріотів, які залишились під окупацією", - розповіли у штабі.

На цю акцію миттєво відреагували проросійські бойовики, спробувавши збити прапори за допомогою зброї.

"З радіоперехоплень захисники дізналися, що ворог намагався збити українські стяги. Утім, їм це не вдалось", - додали в командуванні ООС.