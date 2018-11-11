Над окупованою територією Донбасу "глушили" безпілотник місії ОБСЄ

Ілюстративне фото (osce.org)

Конроль над БПЛА вдалось відновити лише після виходу з території глушіння

На окупованій території Донбасу біля населеного пункту Корсунь безпілотний літальний апарат (БПЛА) дальнього радіусу дії Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ зазнав "глушіння". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ.

Повідомляється, що подія трапилась 8 листопада 2018 року. Під час прольоту над районами поряд з населеним пунктом Корсунь, БПЛА місії зазнав серйозного глушіння.

"БПЛА СММ дальнього радіусу дії тимчасово втрачав сигнал GPS, за оцінкою, внаслідок глушіння. Інцидент оцінюється як вкрай серйозний, оскільки більшість систем контролю і зв'язку (зокрема резервні системи) між наземною станцією контролю та БПЛА не функціонували", - йдеться у звіті СММ.

Операторам місії все ж вдалось відновити контроль над БПЛА після того, як він в аварійному режимі покинув район, де відбувалось глушіння сигналу.

Також в СММ нагадали, що у 2016 році БПЛА СММ дальнього радіусу дії було загублено під час прольоту над цим самим населеним пунктом.

Нагадаємо, на окупованому Донбасі обстріляли безпілотник місії ОБСЄ. Безпілотник місії ОБСЄ потрапив під обстріли в районі окупованого Жовтого.