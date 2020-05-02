ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості вибухів на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 30 квітня 215 вибухів у Донецькій області та приблизно 45 - в Луганській. Про це повідомляється у звіті СММ від 1 травня, передає РБК-Україна.

У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (близько 215), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 25 вибухів).

Зазначається, що більшість вибухів зафіксовано в районах на південний схід від н. п. Чермалик (підконтрольний Україні, 77 км на південь від Донецька), у межах 5 км від Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька), а також у районах на південний схід від н. п. Гнутове (підконтрольний Україні, 90 км на південь від Донецька).

У Луганській області місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, тимчасом зафіксувавши більше вибухів (приблизно 45), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (10 вибухів).

Найчастіше порушення режиму припинення вогню фіксувалися в районах на схід, південний схід і південь від Попасної (підконтрольна Україні, 69 км на захід від Луганська), на південний схід від н. п. Муратове (підконтрольний Україні, 51 км на північний захід від Луганська), а також на північний схід від ділянки розведення в районі Золотого (підконтрольний Україні, 60 км на захід від Луганська).

Нагадаємо, за інформацією СММ ОБСЄ, на Донбасі від початку поточного року бойовики порушили "тишу" понад 7 тис. разів.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що СММ ОБСЄ повинна отримати можливість повноцінно працювати на непідконтрольних Україні територіях Донбасу.