ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ОБСЄ повинна отримати повний доступ до територій ОРДЛО, - МЗС Німеччини

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 20:42
ОБСЄ повинна отримати повний доступ до територій ОРДЛО, - МЗС Німеччини
Фото: Хайко Маас (flickr)

Хайко Маас заявив, що СММ ОБСЄ відіграє ключову роль у дотриманні мінських угод

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повинна отримати можливість повноцінно працювати на непідконтрольних Україні територіях Донбасу. Про це за підсумками відеоконференції в нормандському форматі заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

Він зазначив, що СММ ОБСЄ відіграє ключову роль у виконанні мінських угод та дотриманні контролю за режимом припинення вогню. Однак, робота місії значно ускладнюється відмовою бойовиків у доступі до частини територій, які не контролюються українським урядом.

"Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повинна мати можливість повноцінно працювати в сепаратистських районах. Важливо, щоб місія могла відновити свою роботу, розумно балансуючи між охороною здоров'я та виконанням свого мандата", - заявив Маас.

З середини березня представники Місії щодня повідомляють про перешкоджання роботи їх патрулів проросійських бойовиками. Члени збройних формувань не пускають СММ на територію ОРДЛО по різним причинам - від необхідності отримати дозвіл у вищих чинів їх керівництва до епідеміологічної ситуації в регіоні.

Раніше глава німецького МЗС зазначав, що пандемія коронавірусу не повинна стати "фіговим листком", який дозволив би загальмувати процеси, узгоджені на минулій нормандській зустрічі в Парижі.

На сьогоднішній відеоконференції в нормандському форматі міністри констатували виконання лише 1 з 9 домовленостей, досягнутих на саміті в Парижі.

Наступна відеоконференція глав МЗС "нормандської четвірки" відбудеться у травні цього року.

Кулеба: питання Консультативної ради щодо Донбасу піднімав тільки Лавров Контактна група погодить нову дату припинення вогню на Донбасі, - МЗС
Новини України ДонбасМИД ГерманииНормандський формат
News
On Top