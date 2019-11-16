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Штаб ООС повідомив про ситуацію на дільницях розведення на Донбасі

Новини » Суспільство     16.11.2019 - 19:55
Штаб ООС повідомив про ситуацію на дільницях розведення на Донбасі
Ілюстративне фото (facebook.com pressjfo.news)

В районі Богданівки і Петровського триває очищення територій від вибухонебезпечних предметів.

У штабі операції Об'єднаних сил (ООС) прозвітували про ситуацію на дільницях розведення сил і засобів на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Повідомляється, що в районі Богданівки і Петровського Донецької області, на ділянці розведення №3, триває очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Сьогодні співробітниками Держслужби з надзвичайних ситуацій України обстежено 4,2 гектара території та вилучено 12 вибухонебезпечних предметів.

На ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) сьогодні проходили завершальні роботи по формуванню укосу в районі дев'ятої опори мосту. Триває фарбування металоконструкції моста.

В даний час тривають заходи в галузі розведення №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганській області з демонтажу фортифікаційних споруд. Зокрема, сьогодні були розібрані 1 бліндаж, обстежено 0,05 га потенційно небезпечної території та вилучено 2 вибухонебезпечних предмета, зазначили в прес-центрі.

"На ділянці розведення №3, в районі населених пунктів Богданівка і Петровське Донецької області, триває очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Сьогодні співробітниками ДСНС України обстежено 4,2 гектара території та вилучено 12 ВОП. Загальні показники, до початку робіт, складають 9,57 га і 49 ВОП відповідно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні РБК-Україна з посиланням на ООС повідомляло, що російсько-окупаційні війська вранці, 16 листопада, з мінометів обстріляли українські позиції в районі ділянки розведення сил поблизу Петровського.

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Теми: Новини ООС
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