Україна може отримувати вугілля з ОРДЛО через Білорусь, - "Радіо Свобода"

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Білорусь вказала рекордний експорт до України, Держстат відмовляється від коментарів

Україна може отримувати вугілля з окупованих районів Донецької та Луганської областей через територію Білорусі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування "Радіо Свобода".

Повідомляється, що за офіційною статистикою Белстату, за минулий рік експорт кам'яного вугілля до України виріс в 980 разів, антрациту - у 340 разів. І це при тому, що в Білорусі немає своїх родовищ, крім бурого вугілля.

Як повідомляє Белстат, білоруський експорт кам'яного вугілля до України склав 588,5 тисячі тонн (0,6 тисячі тонн в 2017 році), антрациту - 102,2 тисячі тонн (0,3 тисячі тонн у 2017 році). Також повідомляється, що суттєво зріс експорт до країн Європейського союзу. У Міністерстві антимонопольного регулювання і торгівлі Білорусі відзначили, що влада не займається поставками вугілля. Так само відповіли і в Міністерстві енергетики.

Передбачається, що територією Білорусі до України та Європи може надходити вугілля з самопроголошених "ДНР/ЛНР". Зокрема, у 2017 році представники ЛНР заявляли, що ведуть переговори з Мінськом про поставки вугілля. Проте тодішній віце-прем'єр Білорусі Володимир Семашко спростував цю інформацію.

У той же час представник однієї з компаній енергетичного сектора Білорусі підкреслив, що поставками вугілля займаються комерційні структури. За його словами, до України везуть вугілля переважно українські компанії, а до Європи - російські. Ці компанії мають статус резидентів Білорусі, але білоруського капіталу у них немає. За його словами, можливо, вугілля з Донбасу і потрапляє до Польщі.

"Але якщо хтось возить, то за документами вугілля російське. А яке воно де-факто - донецьке чи російське - я не знаю", - зазначило джерело.

За даними Державної служби статистики України, в 2018 році купували вугілля в країнах Євросоюзу, Африки та американського континенту, а також в Казахстані, Молдові та Росії. Найбільший обсяг як кам'яного, так і антрацитового вугілля минулого року ввозився саме з Росії.

Як пише "Радіо Свобода", в українському Держстаті відмовилися коментувати, чому в статистиці не відображені поставки вугілля з Білорусі. Крім того, найбільший споживач вугілля ДТЕК заявив, що не робив поставок вугілля з Білорусі. У той же час у державній компанії "Центренерго" не надали коментар.

Видання вважає, що сліди можуть вести до оточення чинного президента України Петра Порошенка, виходячи з того, що "Центренерго" контролюється його діловим партнером Ігорем Кононенком. У 2016 році компанія опинилася в центрі скандалу, коли з'ясувалося, що вона через російського контрагента купувала вугілля в ОРДЛО під маркою вугілля з ПАР.

Нагадаємо, раніше міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш заявив, що Росія щороку вивозить 2,8 млн тонн вугілля з окупованого Донбасу.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін також заявляв, що РФ продає вугілля з окупованого Донбасу до Туреччини та Польщі.