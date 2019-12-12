ОБСЄ зафіксувала обстріли на ділянці розведення в Петрівському

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували порушення режиму припинення вогню з боку російських незаконних збройних формувань на ділянці розведення сил поблизу Петрівського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Так, у вівторок, 10 грудня, спостерігачі чули 1 вибух невизначеного походження за 700-800 метрів до південного заходу в районі ділянки розведення поблизу Петрівського. Пізніше спостерігачі також зафіксували 3 постріли зі стрілецької зброї на відстані близько 2-3 кілометрів до південного сходу.

"За оцінкою Місії, всі вищезгадані порушення режиму припинення вогню відбулися в межах ділянки розведення в районі Петровського", - йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Крім того, на західній околиці населеного пункту Петрівське спостерігачі бачили 4 чоловіків, одягнених у одяг військового типу, з металошукачем та іншим обладнанням. Чоловіки перебували на непідконтрольній українському уряду території.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку 12 грудня російсько-окупаційні війська на Донбасі 5 разів відкривали вогонь по позиціям Об'єднаних сил. Бойовики били з озброєння БМП, гранатометів різних систем, кулеметів та іншої стрілецької зброї. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.