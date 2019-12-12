ОБСЕ зафиксировала обстрелы на участке разведения в Петровском

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали нарушение режима прекращения огня со стороны российских незаконных вооруженных формирований на участке разведения сил вблизи Петровского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Так, во вторник, 10 декабря, наблюдатели слышали 1 взрыв неопределенного происхождения за 700-800 метров к юго-западу в районе участка разведения вблизи Петровского. Позже наблюдатели также зафиксировали 3 выстрела из стрелкового оружия на расстоянии около 2-3 километров к юго-востоку.

"По оценке Миссии, все вышеуказанные нарушения режима прекращения огня произошли в пределах участка разведения в районе Петровского", - говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Кроме того, на западной окраине населенного пункта Петровское наблюдатели видели 4 мужчин, одетых в одежду военного типа, с металлоискателем и другим оборудованием. Мужчины находились на неподконтрольной украинскому правительству территории.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 12 декабря российско-оккупационные войска на Донбассе 5 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Боевики били из вооружения БМП, гранатометов различных систем, пулеметов и другого стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.