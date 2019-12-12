ОБСЕ зафиксировала обстрелы на участке разведения в Петровском

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Нарушение режима прекращения огня было зафиксировано 10 декабря

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали нарушение режима прекращения огня со стороны российских незаконных вооруженных формирований на участке разведения сил вблизи Петровского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Так, во вторник, 10 декабря, наблюдатели слышали 1 взрыв неопределенного происхождения за 700-800 метров к юго-западу в районе участка разведения вблизи Петровского. Позже наблюдатели также зафиксировали 3 выстрела из стрелкового оружия на расстоянии около 2-3 километров к юго-востоку.

"По оценке Миссии, все вышеуказанные нарушения режима прекращения огня произошли в пределах участка разведения в районе Петровского", - говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Кроме того, на западной окраине населенного пункта Петровское наблюдатели видели 4 мужчин, одетых в одежду военного типа, с металлоискателем и другим оборудованием. Мужчины находились на неподконтрольной украинскому правительству территории.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 12 декабря российско-оккупационные войска на Донбассе 5 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Боевики били из вооружения БМП, гранатометов различных систем, пулеметов и другого стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.