ОБСЄ зафіксувала гаубиці бойовиків у Луганській області

Ілюстративне фото (facebook.com/oscesmm)

Тяжке озброєння було зафіксовано поблизу селища Білого

Українська сторона СЦКК повідомляє, що озброєння та військова техніка з боку збройних формувань Російської Федерації розміщуються з порушенням лінії відведення важкого озброєння. Зокрема, бойовики тримають гаубиці поблизу Білого у Луганській області, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

Так, 23 січня, спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення. А саме, дві самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) і чотири буксирувані гаубиці (Д-30 "Жаба", 122 мм) поблизу селища Біле (на захід від Луганська).

Українська сторона СЦКК зазначає, що подібні дії окупаційної адміністрації і збройних формувань Російської Федерації в черговий раз демонструють небажання дотримуватись мінських домовленостей щодо відведення озброєння по всій лінії розмежування сторін та про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту.

Нагадаємо, українська місія ОБСЄ заявляла, що протидії російській агресії в Україні перешкоджає небажання Росії визнати свою відповідальність як сторони конфлікту.

Зазначимо, на Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил протягом поточної доби, 25 січня, станом на 7:00 бойовики режим тиші не порушували.