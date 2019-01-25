У штабі ООС розповіли про ситуацію на Донбасі 25 січня

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Від початку доби бойовики режим тиші не порушували

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил протягом поточної доби, 25 січня, станом на 7:00 бойовики режим тиші не порушували. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Проте минулої доби, 24 січня 2019, бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, у районі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли по позиціях наших захисників велися: з автоматичних гранатометів, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Тричі велися обстріли із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу селища Павлопіль та двічі з гранатометів та стрілецької зброї - поблизу міста Мар'їнка.

Крім того, у смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник обстріляв наші позиції з мінометів калібру 120 мм поблизу селища Кримське.

"За даними розвідки, 24 січня, п'ять окупантів було знищено та одного поранено", - зазначили в прес-центрі.

Нагадаємо, на Донбасі 23 січня російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню, жоден український військовий не постраждав.