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Українська місія в ОБСЄ назвала перешкоду для протидії агресії РФ

Новини » Політика    24.01.2019 - 12:37
Українська місія в ОБСЄ назвала перешкоду для протидії агресії РФ
Ілюстративне фото (facebook.com/oscesmm)

Росія не бажає визнавати свою роль у конфлікті на Донбасі

Протидії російській агресії в Україні перешкоджає небажання Росії визнати свою відповідальність як сторони конфлікту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter української місії в ОБСЄ.

Зокрема, українська місія відзначила, що в ОБСЄ достатньо механізмів для залучення до протидії російської агресії проти України. В той же час їх застосування значно ускладнюється небажанням Росії визнати свою роль та відповідальність як сторони конфлікту.

Українська місія в ОБСЄ назвала перешкоду для протидії агресії РФ

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що ключ до миру знаходиться в Москві. Він також підкреслив, що РФ має реалізувати свої зобов'язання мінськими угодами.

"Росія ігнорує Будапештський меморандум і мінські угоди. Ті, хто пропонують нову формулу, допомагають РФ зіскочити з гачка санкцій", - підкреслив він.

У той же час Порошенко зазначив, що Україна не повинна погоджуватися на мир будь-якою ціною. Він додав, що українська сторона повинна сприймати мир тільки на основі національних інтересів та міжнародного права.

 

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