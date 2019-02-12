ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ОБСЄ зафіксувала на Донбасі російський комплекс радіорозвідки "Торн"

Новини » Надзвичайні події    12.02.2019 - 21:47
ОБСЄ зафіксувала на Донбасі російський комплекс радіорозвідки "Торн"
Ілюстративне фото (osce.org/uk)

Комплекс зафіксував безпілотник СММ ОБСЄ

Безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував новітній російський комплекс радіорозвідки "Торн" на території тимчасово окупованого Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні.

Як повідомляється, 10 лютого БПЛА СММ малого радіусу дії виявив 2 БМП-1 (одна з яких стояла у дворі житлового будинку) та 1 комплекс радіорозвідки "ТОРН" на шасі вантажівки (КАМАЗ), який стояв біля житлового будинку в Новогригор'ївці (Донецька область, - ред.).

Зазначимо, "Торн" проходить зараз випробування у ЗС РФ. В Україну не поставлявся.

Раніше РБК-Україна писало, що СММ ОБСЄ констатувала за минулу добу різке збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області - приблизно 430 вибухів.

За словами спеціального представника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера, Росія протягом чотирьох років порушує мінські угоди.

Місія ОБСЄ зафіксувала понад 400 вибухів за добу на Донбасі
Новини України ДонецькОБСЄРосійська ФедераціябойовикиВідведення озброєння
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся