ОБСЄ зафіксувала на Донбасі російський комплекс радіорозвідки "Торн"

Ілюстративне фото (osce.org/uk)

Комплекс зафіксував безпілотник СММ ОБСЄ

Безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував новітній російський комплекс радіорозвідки "Торн" на території тимчасово окупованого Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні.

Як повідомляється, 10 лютого БПЛА СММ малого радіусу дії виявив 2 БМП-1 (одна з яких стояла у дворі житлового будинку) та 1 комплекс радіорозвідки "ТОРН" на шасі вантажівки (КАМАЗ), який стояв біля житлового будинку в Новогригор'ївці (Донецька область, - ред.).

Зазначимо, "Торн" проходить зараз випробування у ЗС РФ. В Україну не поставлявся.

Раніше РБК-Україна писало, що СММ ОБСЄ констатувала за минулу добу різке збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області - приблизно 430 вибухів.

За словами спеціального представника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера, Росія протягом чотирьох років порушує мінські угоди.