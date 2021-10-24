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ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 183 порушення "тиші"

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Україна, Неділя 24 жовтня 2021 03:22
ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 183 порушення "тиші" Фото: ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 183 порушення "тиші" (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Організація з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала на Донбасі 183 порушення режиму припинення вогню. Спостерігачі місії чули постріли та вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 23 жовтня.

У Донецькій області ОБСЄ зафіксувала 134 порушення режиму припинення вогню, в тому числі 15 вибухів. З них 1 розрив боєприпасу і 14 вибухів невизначеного походження.

Зазначається, що найбільш напружена ситуація була на ділянці розведення в районі Петрівське. Там спостерігачі зафіксували 42 боєприпаси невизначеного походження та вибухи.

Також порушення режиму припинення вогню фіксувалися в районі Широкиного і Майорська.

У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 49 порушень режиму припинення вогню, включаючи 11 вибухів. З них 3 вибухи від вихідного вогню, 3 розриви боєприпасів і 5 вибухів невизначеного походження.

Відзначається, що всі порушення режиму припинення вогню зафіксовані в районі ділянки розведення біля Золотого.

Нагадаємо, що окупанти послабили блокаду співробітників ОБСЄ в окупованому Донецьку. Про це повідомила генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід. Блокада тривала кілька днів.

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