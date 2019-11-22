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На Донбасі поранили одного українського військового

Новини » Надзвичайні події     22.11.2019 - 18:35
На Донбасі поранили одного українського військового
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики сім разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі з початку поточної доби, 22 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

По позиціях українських захисників російські окупаційні війська здійснили чотири обстрілу в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", а саме неподалік Шумів, поблизу Новгородського, двічі у Причепилівки.

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив три обстрілу по укріплень Об'єднаних сил - у Талаківки, неподалік Невельського і поблизу Тарамчука.

"Сьогодні, 22 листопада, поранення в результаті обстрілу отримав один наш захисник. Ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув під час дорожньо-транспортної пригоди", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 листопада бойовики шість разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранення отримали троє українських військових.

Крім того, під час виконання службових обов'язків на Донбасі загинув командир батареї полку старший лейтенант Богдан Шацький. Йому було 24 роки.

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